Willy Semler se interpreta a sí mismo en película sobre su muerte

Luego de que el Ministerio Público desestimara por violencia sexual y psicológica en su contra, el actro Willy Semler está de regreso con una nueva película.

Se trata de "La anunciada muerte de Willy Semler", una comedia dramática donde se interpretará a sí mismo en una particular situación.

En la cinta, dirigida por Benjamín Rojo, Semler atraviesa por un mal momento artístico y familiar cuando recibe el diagnóstico de una enfermedad terminal que "le devuelve la atención pública y vuelve a ser una celebridad", dice la sinopsis.

"Lo más evidente a nivel temático es la presencia de la muerte y todo lo que genera. No se trata de hacer una comedia para hacer reír, sino que la comedia nos permite establecer una mirada que da cuenta de lo inabarcable e incomprensible que puede llegar a ser la vida", sostuvo Rojo.

En la cinta también aparece el músico Cuti Aste (Los Tres) actuando de sí mismo. "Definir mi personaje no es sencillo porque me represento a mí mismo en la película. Pero no como soy ahora sino como lo fue hace 25 años en relación a ciertos hábitos y ciertas formas de reaccionar las que con el tiempo he madurado", explicó.

Tras su estreno en el pasado Festival de Cine de Guadalajara, "La anunciada muerte de Willy Semler" prepara su llegada a los cines para el próximo 19 de octubre.