El glorioso y robótico vestuario de Zendaya en la premiere de Dune 2

La actriz Zendaya cautivó a las redes sociales con su traje futurista basado en el trabajo de Thierry Mugler, que mostró en la premiere de Dune Parte 2 en Londres.

Este jueves la película se presentó en la capital inglesa con todo su elenco, incluida la sorpresiva aparición de Anya Taylor-Joy, quien no había sido anunciada previamente en el elenco.

La estadounidense se presentó con el icónico traje de robot de metal de la colección de alta costura de otoño de 1995 de Thierry Mugler, lo que ha generado diversas reacciones en internet.

The cast of #Dune: Part Two is otherworldly at the world premiere! 🔥 (🎥: Getty) pic.twitter.com/Lp7jBRi2Jd — E! News (@enews) February 15, 2024