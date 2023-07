El poderoso monólogo de America Ferrera en "Barbie"

Uno de los momentos más destacados de la película "Barbie" es el monólogo que el personaje de America Ferrera le da a "Barbie" de Margot Robbie.

Las palabras de "Gloria" a la muñeca marcan uno de los puntos importantes de la cinta, hablándole de lo difícil que es ser mujer en el mundo real en medio de un conflicto que ocurre en Barbie World.

"Estaba llorando, y luego miré a mi alrededor y me di cuenta de que todos estaban llorando en el set", dijo en una entrevista la directora Greta Gerwig sobre la filmación de la escena.

Monólogo de "Gloria" de America Ferrera

Es literalmente imposible ser mujer. Eres tan hermosa y tan inteligente, y me mata que no creas que eres lo suficientemente buena. Tenemos que ser siempre extraordinarias, pero de alguna manera siempre estamos haciéndolo mal.

Tienes que estar delgada, pero no demasiado delgada. Y nunca puedes decir que quieres estar delgada. Tienes que decir que quieres estar sana, pero también tienes que estar delgada. Tienes que tener dinero, pero no pidas dinero porque es grosero. Tienes que ser una jefa, pero no puedes ser mala. Tienes que liderar, pero no puedes aplastar las ideas de otras personas. Se supone que debes amar ser madre, pero no hables de tus hijos todo el maldito tiempo. Tienes que ser una mujer de carrera pero también estar siempre pendiente de otras personas.

Tienes que responder por el mal comportamiento de los hombres, lo cual es una locura, pero si lo señalas, se te acusa de quejarte. Se supone que debes mantenerte bonita para los hombres, pero no tanto como para tentarlos demasiado o amenazar a otras mujeres porque se supone que eres parte de la hermandad.

Pero siempre destaca y estés siempre agradecida. Pero nunca olvides que el sistema está amañado. Así que encuentre una manera de reconocer eso, pero también estés siempre agradecida. Nunca debes envejecer, nunca ser grosera, nunca presumir, nunca ser egoísta, nunca te caigas, nunca falles, nunca muestres miedo, nunca te pases de la raya. ¡Es demasiado difícil! ¡Es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla ni te da las gracias! Pero también todo es tu culpa.

Estoy tan cansada de verme a mí misma y a todas las demás mujeres enredándose en nudos para gustarle a la gente. Y si todo eso también es cierto para una muñeca que solo representa a las mujeres, entonces ni siquiera lo sé.