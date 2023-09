Elenco de "Harry Potter" llora la partida de Michael Gambon

En las últimas horas diversas figuras del espectáculo han lamentado la muerte del veterano actor irlandés Michael Gambon, recordado principalmente por interpretar a "Albus Dumbledore" en la saga de películas de "Harry Potter".

Entre ellos destacan algunos actores de la franquicia, quienes compartieron con Gambon a lo largo de seis películas y durante más de 8 años.

El elenco se despide de Michael Gambon

A través de sus historias de Instagram, la actriz Emma Watson, mejor conocida por interpretar a "Hermione Granger" en la saga, homenajeó a su colega con sentidas palabras.

"Amable Michael. Nunca te lo tomaste muy en serio, pero entregaste las actuaciones más serias en momentos críticos. Gracias por enseñarnos cómo es llevar la grandeza con ligereza", escribió la intérprete.

Asimismo, el hombre detrás de "Ron Weasley", Rupert Grint, dedicó un posteo a Gambon, asegurando que el actor llevaba "calidez y travesuras" al set. "Me cautivó cuando era niño y se convirtió en mi modelo a seguir por encontrar la diversión y las excentricidades en la vida", señaló.

James Phelps, quien junto a su hermano Oliver encarnaron a los gemelos "Weasley", despidió al veterano actor en su cuenta de Twitter. "Era una leyenda delante y detrás de la cámara", aseguró.

Además recordó una anécdota que vivieron durante el rodaje "Harry Potter y el misterio del príncipe", en donde Michael Gambon le ayudó a preparar una obra que él ya había hecho en el pasado.

"Pasamos todo el tiempo que se suponía que era su descanso en preparar mi obra para el fin de semana, es uno de los mejores recuerdos que tengo de todo mi trabajo en 'Harry Potter'", detalló.

En tanto, Bonnie Wright, que encarnó a "Ginny Weasley", afirmó haber estado "asombrada por la presencia y el rendimiento de Michael (...) Era Dumbledore a través de esa figura constante, cálida y guía".

Otro que despidió a "Dumbledore" fue Jason Isaacs, que en el cine interpretó a "Lucius Malfoy", uno de los antagonistas del director de "Hogwarts". "Aprendí lo que era actuar con su trabajo en 'The Singing Detective' (serie de 1986): algo complejo, vulnerable y muy humano", escribió Isaacs.

"Lo más emocionante que me pasó durante las películas de 'Potter' fue que él sabía mi nombre y compartíamos un intrépido y soez sentido del humor", agregó.

Las sentidas palabras de J.K. Rowling

J.K. Rowling, autora de la saga literaria de "Harry Potter", también se hizo presente para lamentar la partida del actor, recordando haberlo visto por primera vez en "King Lear," de 1982.

"Si me hubiesen dicho que ese brillante actor aparecería en algo que escribí, habría pensado que era una locura", aseguró. "Michael era un hombre maravilloso y un actor excepcional. Amé trabajar con él, no solo en Potter sino que también en 'The Casual Vacancy'".

Además el sitio de fans Harry Potter Universe aseguró que "Michael estuvo con nosotros durante buena parte de nuestra niñez y adolescencia" y recordó la escena del funeral de "Albus Dumbledore" en una de las cintas del "niño mago".