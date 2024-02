¿En qué Universo se establece la película Madame Web?

La última película de Marvel de Sony, "Madame Web", se estrenó en cines de Chile este jueves 15, con Dakota Johnson como protagonista.

La cinta presenta al personaje de Marvel Comics interpretado por Johnson como Cassandra "Cassie" Webb, una paramédica de Manhattan que, después de un accidente, desarrolla habilidades psíquicas como clarividente que le permiten ver eventos futuros dentro del "mundo de las arañas".

Reparto

La cinta incluye en su elenco a:

Dakota Johnson como Cassandra "Cassie" Webb / Madame Web

Sydney Sweeney como Julia Cornwall / Spider-Woman

Celeste O'Connor como Mattie Franklin / Spider-Woman

Isabela Merced como Anya Corazon / Araña

Tahar Rahim como Ezekiel Sims

Mike Epps como O'Neil

Emma Roberts como Mary Parker

Adam Scott como Ben Parker

¿Cuál es el universo de Madame Web?

La película se establece en 2003 en Nueva York y muestra a Cassandra "Cassie" Webb enfrentada a su pasado mientras intenta sobrevivir con tres mujeres jóvenes con un futuro poderoso y perseguidas por un adversario mortal.

Madame Web es parte del Spider-Man Universe de Sony y es la cuarta entrega de esta saga, en la que colabora con Marvel. Por ello, comparte con las películas "Venom" (2018), "Venom: Let There Be Carnage" (2021) y "Morbius" (2022).

Además, en el futuro se estrenarán otras cintas del universo, como "Kraven the Hunter" en agosto y "Venom 3", actualmente en rodaje.

Otros proyectos tentativos del universo son una película de Olivia Wilde y una cinta protagonizada por Bad Bunny, que quedó en pausa.