Hija de Carrie Fisher explicó sus motivos para excluir a la familia de su madre de homenaje póstumo

Este 4 de mayo, millones de fanáticos celebran el día de "Star Wars", franquicia de películas que tuvo como una de sus protagonistas a la fallecida Carrie Fisher, quien recibirá una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sin embargo, hermanos de la actriz expresaron estar "impactados" por no haber sido invitados al homenaje.

"Fui omitido intencionalmente de este importante evento en homenaje a mi hermana, Carrie", dijo Todd Fisher a TMZ, con Joely y Tricia Leigh Fisher, sus hermanas, sumándose a las acusaciones a través de un texto compartido en Instagram.

La respuesta y acusaciones de la hija de Carrie Fisher

Ante estas declaraciones, Billie Lourd, hija de la "Princesa Leia", decidió aclarar la situación, explicando sus motivos para no invitar a sus tíos a la ceremonia.

"He visto las publicaciones y comunicados de prensa emitidos por los hermanos de mi madre (...) desafortunadamente, debido a que me atacaron en público, debo responderles públicamente. La verdad es que yo no los invité a esta ceremonia. Ellos saben por qué", inició diciendo Lourd en un comunicado obtenido por Variety.

La también actriz, conocida por sus papeles en "Scream Queens" y "American Horror Story", continuó recordando las semanas posteriores a la muerte de su madre y abuela, quien falleció solo un día después, donde sus tíos "capitalizaron" ambas pérdidas a través de entrevistas y libros.

"Nunca me consultaron ni consideraron cómo afectaría esto a nuestra relación. La verdad de la complicada relación de mi mamá con su familia solo la conozco yo y aquellos que realmente eran cercanos a ella. Aunque reconozco que tienen todo el derecho de hacer lo que quieran, sus acciones me hirieron mucho en el momento más difícil de mi vida", continuó.

"Para ser claros, no hay enemistad. No tenemos ninguna relación. Esta fue una decisión consciente de mi parte para romper un ciclo con una forma de vida de la que no quiero ser parte ni para mí ni para mis hijos", explicó la actriz, añadiendo que este reconocimiento hacia la protagonista de "Star Wars" es gracias "a las personas que conocieron y amaron a mi madre en Disney y Lucasfilm".

Fisher, de 60 años al momento de su deceso, murió sorpresivamente a finales del 2016, luego de sufrir un infarto agudo durante un vuelo de Londres a Los Ángeles.