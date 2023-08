Hijos de Leonard Bernstein defienden a Bradley Cooper en película biográfica

Los hijos del compositor Leonard Bernstein salieron en defensa del actor Bradley Cooper, quien usó una prótesis nasal para interpretarlo en la película "Maestro".

En una declaración publicada en X (o Twitter), Jamie, Alexander y Nina Bernstein abordaron las críticas hacia el actor por el uso de prótesis para la cinta que también dirigió y que el martes lanzó su primer tráiler.

Los hijos de Bernstein aseguraron que Cooper los incorporó "a lo largo de cada paso de su increíble viaje al hacer su película sobre nuestro padre", y agregó que "se conmovieron hasta la médula al presenciar la profundidad de su compromiso, su abrazo amoroso a la música de nuestro padre y la alegría pura y sincera que trajo a su exploración".

"Nos rompe el corazón ver cualquier tergiversación o malentendidos de sus esfuerzos", continuó el comunicado. "Resulta ser cierto que Leonard Bernstein tenía una nariz grande y bonita. Bradley optó por usar maquillaje para amplificar su parecido, y estamos perfectamente de acuerdo con eso", agregaron.

(1/6) From Jamie, Alexander, and Nina Bernstein:

Bradley Cooper included the three of us along every step of his amazing journey as he made his film about our father. pic.twitter.com/y9xZWDotJe