Jodie Foster está harta de las películas de superhéroes

La consagrada actriz Jodie Foster manifestó su sentir con respecto a las películas de superhéroes y considera que es pertinente que lleguen a su fin.

El charla con la revista Elle, si bien la intérprete de "Taxi Driver" admitió que existen películas del género que le agradan, en general confesó que espera que lleguen a su fin.

¿Qué opina Jodie Foster sobre las películas de superhéroes?

"Es una fase. Es una fase que ha durado demasiado para mí, pero es una fase y he visto muchas fases diferentes", señaló Foster. "Esperemos que la gente se canse pronto", añadió.

Seguido, enlistó las cintas que a su parecer, figuran dentro del catálogo como las de mejor calidad.

"Las buenas, como 'Iron Man', 'Black Panther', 'The Matrix', me maravillan y me dejan llevar por su entretenimiento, pero no es por eso que me convertí en actor. Y esas películas no cambian mi vida. Ojalá haya espacio para todo lo demás", cerró.