En Lo que Queda del Día la periodista Ángela Díaz entregó sus recomendaciones de cine y series para el inicio de las vacaciones de invierno. Destacó la cinta "Indiana Jones and The Dial of Destiny", la serie de Apple TV "Silo, The Truth Will Surface" y el documental de HBO Max "How do you measure a year?".

