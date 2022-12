"Mi turno de usar la capa ha terminado": Henry Cavill no regresará como "Superman"

Pese a haber anunciado su regreso como "Superman" hace unos meses, Henry Cavill confirmó este miércoles que no volverá a la franquicia de superhéroes tras una reunión con James Gunn y Peter Safran, nuevos cabecillas de DC.

"Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no volveré como Superman (...) Mi turno de usar la capa ha terminado, pero lo que 'Superman' representa nunca lo hará", escribió el actor de 39 años en un comunicado compartido a través de su cuenta de Instagram.

Al respecto, James Gunn, conocido por cintas como "Guardianes de la Galaxia" y "El Escuadrón Suicida", justificó la salida de Cavill con los futuros planes del estudio para el superhéroe originario de Krypton, donde se enfocarán en los inicios de un joven "Superman".

"Peter y yo tenemos una pizarra de DC lista para usar, por lo que no podríamos estar más entusiasmados (..) Entre esto está 'Superman' en la lista. En sus inicios, nuestra historia se centrará en una parte previa de la vida de 'Superman', por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill", dijo el cineasta en Twitter, agregando que, a pesar de todo, habrían posibilidades de que el actor vuelva para una serie en el futuro.

