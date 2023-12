Pedro Pascal está en Chile: Actor fue captado por un fanático

El actor Pedro Pascal, reconocido por su trabajo en las series "The Last of Us" y "The Mandalorian", se encuentra en su país natal.

La estrella de Hollywood fue captada en Chile, específicamente en el Aeropuerto de Santiago, por un afortunado fanático que se tomó una foto junto a él.

Cabe destacar que, pese a residir en Estados Unidos, gran parte de su familia vive permanentemente en Chile.