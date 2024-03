Premios Oscar 2024: Jimmy Kimmel lanzó aplaudida respuesta a críticas de Trump

El presentador de los Premios Oscar Jimmy Kimmel sacó aplausos al responder en plena ceremonia a Donald Trump luego de que este lo criticara por su labor en la premiación de la Academia.

Fue a través de su cuenta de Truth Social (alternativa a X, perteneciente al mismo empresario) que el ex presidente de Estados Unidos lanzó sus dardos contra el animador, llamándolo "el peor presentador en los Oscar".

Tras estas críticas, el conductor leyó el mensaje del empresario en el escenario: "¿Hubo alguna vez un peor presentador que Jimmy Kimmel en los Oscar? Su apertura fue la de una persona inferior a la media que se esfuerza demasiado por ser algo que no es y que nunca podrá ser. Desháganse de Kimmel y tal vez reemplazalo con otro 'talento' de ABC acabado, pero barato, George Stephanopoulos".

"Haría que todos en el escenario parecieran más grandes, más fuertes y más glamorosos", continúo. "También es un programa políticamente correcto, realmente malo esta noche, y durante años: inconexo, aburrido y muy injusto. ¿Por qué no simplemente dan los premios Oscar a quienes los merecen? Quizás así su audiencia y sus ratings televisivos regresen de las profundidades. ¡Hagan a Estados Unidos grande otra vez!", finalizó el extenso comentario.

Bajo esta línea, Kimmel arremetió de vuelta contra Trump: ""Bueno, gracias, presidente Trump. Gracias por mirar. ¿Ya no es hora de verlo en la cárcel?", sentenció, siendo ovacionado por los presentes en el Dolby Theatre.

