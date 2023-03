"Argentina, 1985" de Santiago Mitre no logró convencer a la Academia en la categoría de Mejor película internacional, perdiendo frente a "All Quiet on The Western Front" (Alemania) de Edward Berger. Tras esto, las redes sociales se llenaron de reacciones y memes, incluyendo a varios chilenos que recordaron la derrota de "El Agente Topo" frente a "My Octupus Teacher" el 2021.

LEER ARTICULO COMPLETO