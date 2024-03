Varios artistas pidieron cesar con el fuego en Gaza en los Premios Oscar

Durante la entrega de los Premios Oscar 2024, la cantante Billie Eilish, su hermano Finneas O'Connell y actores como Mahershala Ali, Riz Ahmed o Mark Ruffalo pidieron un alto el fuego en Gaza con un pin rojo en la solapa sobre el que se mostraba un corazón negro.

El conflicto en Gaza se colocó en el evento con un discreto pin que Ramy Youssef, actor de la oscarizada "Poor Things", explicó en la alfombra roja que representaba a los artistas contra la guerra y demanda un alto el fuego permanente.

"Pedimos un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza. Pedimos paz y justicia duradera para el pueblo palestino", explicó Youssef en la alfombra roja. "Es un mensaje universal: 'Dejemos de matar niños. No participemos en más guerras'. Nadie ha mirado atrás en la guerra y ha pensado que una campaña de bombardeos fue una buena idea. Mucha gente va a llevar estas insignias esta noche", consignó Variety.

En tanto, parte del elenco de "Anatomy of a Fall" llegó a la ceremonia directamente con una bandera palestina en señal de protesta.

El pin del grupo "Artists4Ceasefire" pide también un aumento de la ayuda humanitaria a la franja de Gaza.

