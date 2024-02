Pedro Pascal se lleva el premio a Estrella Masculina de TV en los People's Choice Awards

El actor Pedro Pascal fue elegido como Estrella Masculina de Televisión 2024 en los People's Choice Awards este domingo.

El intérprete, que obtuvo este reconocimiento por su trabajo en "The Last Of Us", finalmente logró imponerse a Kieran Culkin de "Succession", quien bromeaba constantemente con el chileno ya que había ganado en otras premiaciones donde ambos competían.

Sin embargo, el público terminó eligiendo al hombre detrás de "Joel Miller" para este reconocimiento, pasando así a Culkin, Jeremy Allen White (The Bear), Tom Hiddleston (Loki), Steve Martin (Only Murders in the Building) y Samuel L. Jackson (Secret Invasion).

"La más grande fortuna es haber recibido este premio de parte de los fans. Al final del día es todo sobre el público y nosotros solo queremos darles lo que quieren. Mi mayor gratitud para ustedes", dijo Pascal de forma telemática desde Vancouver, Canadá.