Profesor estadounidense mostró a niños versión terrorífica de "Winnie The Pooh"

Una escuela de Florida recibió quejas por parte de padres debido a que a sus hijos se les mostró una película de terror inspirada en el pesonaje de cuentos de niños, "Winnie The Pooh".

Estudiantes de entre nueve y diez años de Academia de Educación Innovadora de Miami se les mostró entre 30 minutos de la película de terror dirigida por Rhys Waterfield, subtitulada "Sangre y miel".

La historia, que pasó a ser de dominio público, fue tomada por Waterfield y convertida en una película nueva: "Nadie va a confundir esto. No hay manera de que nadie vaya a pensar que esto es una versión para niños", dijo el cineasta el año pasado.

"No la queremos ver"

De acuerdo a una de las apoderadas, Michelle Díaz, quien tiene dos hijos en el instituto, el profesor no hizo caso a los niños ante su solicitud de no seguir viéndola. "No la paró a pesar de que había niños que le decían, 'Oye, detenla, no la queremos ver'".

En declaraciones a a CBS News Miami, Díaz aseguró que el mismo profesor fue quien dejó que los niños escogieran la película y añadió que no está de acuerdo con que los pupilos tomen tales decisiones.

"No les corresponde a ellos decidir lo que quieren. Le corresponde al profesor ver el contenido", añadió la madre.