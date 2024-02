Ridley Scott está conversaciones para dirigir nueva biopic de los Bee Gees

El director Ridley Scott se encuentra en etapas de negociaciones para trabajar en una nueva película biográfica basada en el querido grupo Bee Gees.

Un trabajo cuyos planeamientos no han sido tomados a la ligera, ya que la película, anunciada por primera vez en 2019, ha pasado por varios directores tentativos, según Deadline.

Finalmente la película caerá en manos del director de "Gladiador 2", quien se encuentra actualmente en la fase de negociaciones con Paramount Pictures para dirigir su próximo biopic basado en el grupo recordado por entrañables éxitos de los 70's como "How Deep is you Love" y "Stayin' Alive".

¿De qué se tratará la nueva biopic de Bee Gees?

La película, que aún no tiene título, se centrará en la vida y la carrera de los hermanos Gibbs, Barry, Maurice y Robin, estos dos últimos fallecidos en 2003 y 2012, respectivamente.

¿Cuándo se estrenará la película biográfica de los Bee Gees?

Hasta el momento no se conoce mayor información sobre el proyecto, tampoco la fecha de estreno, ni el reparto que interpretará a los hermanos Gibbs.