"Robaron su infancia": Steven Spielberg recordó la dura niñez de Drew Barrymore

Drew Barrymore vivió una dura etapa tras convertirse en una estrella infantil. La actriz, que tenía 7 años cuando saltó a la fama, fue abandonada a temprana edad por su padre y explotada por su madre, terminando en rehabilitación a sus cortos 12 años por varias adicciones.

Sin embargo, Steven Spielberg, cineasta y padrino de la intérprete, hizo lo que pudo para mantener la inocencia de la pequeña durante el rodaje de "ET", filmando la película de forma lineal y haciéndola creer que el muñeco de extraterrestre era real.

"No quería reventar la burbuja", dijo el director en un perfil de Vulture. "Simplemente dije: 'Está bien, ET es tan especial que ET tiene ocho asistentes. Yo soy el director y solo tengo uno", recordó Spielberg, quien pidió a los titiriteros acompañar a la niña durante el almuerzo para que creyera que era real.

Tras crear este vínculo, la actriz comenzó a pasar más tiempo con el cineasta, quien aceptó ser su padrino.

"Se quedaba despierta más allá de su hora de dormir, yendo a lugares de los que solo debería haber escuchado, viviendo una vida que creo que le robó su niñez", confesó con pesar el director, admitiendo haberse sentido "muy impotente porque no era su padre. Solo podía ser una especie de mentor para ella".

Barrymore, de ahora 48 años, ha declarado que Spielberg fue "la única figura paterna que he tenido en mi vida", manteniendo una cercana relación hasta el día de hoy con el ganador del Oscar.