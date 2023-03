El presidente de Disney Parks and Experiences presentó uno de los sables de luz que se usan a bordo de la ultra costosa experiencia Galactic Starcruiser. Años lleva Disney intentando crear un sable de luz "real". Primero registró patentes, luego creó un prototipo, en mayo de 2021 nos dejó echarle un vistazo y ahora, por fin, Josh D'Amaro, presidente de Disney Parks and Experiences, lo ha presentado en sociedad en un panel de la SXSW llamado 'El arte y la ciencia de narrar en los parques de Disney'. El proceso de fabricación, según cuenta, no ha sido nada sencillo. Y pese a que el efecto sorpresa se ha logrado con creces.

