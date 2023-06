Serie "Ahsoka" fijó su estreno en el streaming para agosto

A través de un teaser titulado "Begin", Disney+ confirmó que la serie "Ahsoka" se estrenará en su catálogo el próximo 23 de agosto.

La producción mostrará al querido personaje de "Ahsoka Tano", interpretada por Rosario Dawson, en los eventos posteriores a "The Mandalorian" y "The book of Bobba Fett". El villano principal será el "Gran Almirante Thrawn", encarnado por Lars Mikkelsen.

Dave Filoni, el showrunner de la serie, confirmó que varios de los personajes de las series animadas de "Star Wars" aparecerán en esta obra.

La primera temporada de "Ahsoka" contará con 8 episodios que se estrenarán semanalmente desde el 23 de agosto.