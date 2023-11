La chilena Camila Santander ganó el Miss Europe Continental 2024

El triunfo de la nueva edición del Miss Europe Continental fue destinado a la contendiente chilena Camila Santander, la única latinoamericana de la competencia, quien recalcó su esfuerzo entregado para quedarse con la banda.

La joven de 25 años se llevó la corona en el certamen de belleza internacional efectuado en Nápoles, Italia, que según describe la organización, "nace con el objetivo de realzar el encanto femenino y las culturas de los distintos países participantes en el certamen".

Y pareciera ser que la Ingeniera Comercial y emprendedora, que dejó atrás a 59 candidatas de diferentes naciones, estaba destinada a merecer quedarse en el podio, ya que recibió la banda justo en el mismo día de su cumpleaños.

Una victoria que posiciona a Chile como un país que últimamente ha descollado en los certámenes de belleza pues una tan solo una semana antes, la representante nacional del Miss Universo, Celeste Viel, que también quedó entre el Top 20 del mundo.

"Intenté dejar a Chile lo más alto"

"No puedo creer la maravillosa experiencia que acabo de vivir. Aún no me creo que soy la Miss Europe Continental, de la edición internacional, con 60 candidatas, entrando en el top 20, siendo la única latinoamericana y sacando primer lugar", introdujo la también voluntaria de Fundación Ciudad Animal.

Santander aseguró que intentó "dejar a Chile lo más alto que pude y lo hice con mucho amor, perseverancia y esfuerzo, lo cual se vieron reflejados en los últimos meses de mi vida".

"Dedicaré este triunfo a mi familia y a los que me ven desde el cielo, nunca me imaginé poder llegar tan lejos en lo que me gusta", complementó.

Finalmente, la ganadora hizo mención al especial día en el le tocó disfrutar por partida doble. "El mejor regalo de cumpleaños que pude recibir es el fruto de la perseverancia con la cual he sobrellevado todo este tiempo".