Animadores de Viña 2024 se llenaron de críticas tras fallido show de Javiera Contador

Tras el fallido show de Javiera Contador en Viña 2024, los animadores del certamen María Luisa Godoy y Francisco Saavedra fueron criticados en redes sociales.

En menos de 40 minutos, la comediante intentó convencer al público que pedía eufórico una gaviota de platino para Andrea Bocelli, intentando repuntar con la presencia de sus compañeros de "Casado con hijos".

No obstante, la también actriz se fue con las manos vacías de la Quinta Vergara, en una rutina marcada por las pifias con las cuales Saavedra y Godoy se vieron bastante incómodos, según los televidentes.

Que no pase piola el mal manejo de los animadores, María Luisa hablando enojada y Pancho perdido sin saber que hacer.

Pésimos los animadores, y claro, pésimo el público que pifea artistas que se preparan meses para llegar ahí. Si no te da risa, no te ríes. #Viña2024 pic.twitter.com/2YIcEVCAT5

OJO, que no pase inadvertido el paupérrimo manejo del escenario y del espectáculo de estos animadores. 2da noche y no repuntan. Las caras que pone Pancho Saavedra dan vergüenza ajena #Vina2024 #FestivalDeVina #festivaldeviña #Vina #Javieracontador #Miranda #andreabocelli pic.twitter.com/h4OPU0LvJo

Maria Luisa y Pancho Saavedra no se pueden enojar con el público, pagan su entrada para ver un espectáculo y si no les gusta se respeta, no están a la altura, tampoco supieron manejar la gran emoción que produjo Andrea Bocielli, se quedaron sin palabras.

Festival de Viña 2024.