"Es un bonito rito": María Luisa Godoy reveló sus cábalas para el Festival de Viña

A pocas horas de "Noche Cero", gala del Festival de Viña, María Luisa Godoy habló sobre sus cábalas para contener el intenso ritmo que lleva al animar el certamen viñamarino, el cual conducirá por tercera vez.

En conversación con LUN, el rostro de TVN reveló que, dos noches antes de partir a la ciudad jardín, suele reunirse con su grupo de amigas para "conversar, relajarnos y recibir sus consejos y buena onda", tradición que mantienen desde 2019, donde animó por primera vez el Festival.

En tanto, sus hijos también son parte de estas tradiciones acompañándola durante el evento: "Su compañía es fundamental. Las dos ocasiones anteriores de Cula me he ido manejando yo. Es un rito bien bonito que me permite estar con mis hijos el mayor tiempo posible. Son semanas semanas intensas de mucho trabajo y preparación, pero me encanta ser mamá y compartir con ellos", dijo Godoy, quien es madre de 5 niños.

"Siento que me cuidan, me entregan mucha confianza y paz para enfrentar el Festival de Viña", contó la animadora sobre una de sus más emotivas tradiciones: llevar fotografías de difuntos miembros de su familia, como su abuela, padre y suegro, así como también confesó llevar consigo una fotografía de Javiera Suárez, su "gran amiga".

Además, María Luisa reveló que, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, donará tres de sus vestidos para que instituciones "puedan rematarlos y obtener recursos".

"El vestido que usaré en la gala de la Noche Cero, que es de un diseñador internacional, será donado a la Fundación Edudown, con la que tengo una relación y compromiso muy grandes, mucho más ahora que mi hijo Domingo tiene síndrome de down (...) y los otros dos vestidos los donaré para apoyar a los Bomberos de Chile, porque la gala 2023 es en honor a ellos, esa será mi pequeña colaboración", adelantó.