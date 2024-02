Anitta donará su look de Viña 2024

La cantante Anitta sorprendió al público de Viña 2024 al anunciar donaciones para las víctimas de los megaincendios de la Región de Valparaíso.

Tras recibir la Gaviota de plata, la brasileña hizo una pausa para conversar con el público, donde entregó un importante mensaje.

"A todos los que les guste este look, no sé si el culo lo van a tener igual pero no cuesta nada intentarlo", partió diciendo. "Estoy donando el look que utilizo en este concierto para ayudar en todo lo que pasó acá en los pueblos con el tema del fuego".

Asimismo, la artista se dirigió a la gente y a sus colegas, llamándolos a "que sigan mirando, es muy común que cuando pasa algo complicado, cerquita de la fecha, mucha gente ayuda pero después siguen necesitando".

"No solamente hoy, también después de unos meses vamos a chequear nuevamente quien sigue necesitando y ayudar con algo más", anunció la oriunda de Río de Janeiro.