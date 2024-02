Chilenas inundaron el Instagram de Matteo Bocelli: Subió más de 100 mil seguidores en horas

El italiano Andrea Bocelli tuvo un triunfal paso por el Festival de Viña 2024, donde fue acompañado por su hijo Matteo.

El tenor dejó flechadas a muchas chilenas que lo vieron interpretar "Quando, Quando, Quando" durante el show de su padre.

Como era de esperar, el músico aumentó más de 100.000 seguidores en sólo unas horas y sus fotografías se llenaron de elogios de chilenas.

"No me empujen, yo lo vi primero", "Cierren la frontera para que no se vaya" y "Andrea Bocelli, nuevo suegro de Chile", fueron algunos de los divertidos comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matteo Bocelli (@matteobocelli)

Hasta la hija de Jorge Zabaleta quedó maravillada con el carisma del italiano y subió una divertida historia a su cuenta de Instagram. "Te presento a tu suegro", escribió.