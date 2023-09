"Chiqui" Aguayo cerca de volver al Festival de Viña del Mar

Seis años han pasado desde el comentado debut de "Chiqui" Aguayo en el Festival de Viña y ahora la comediante podría estar más cerca de volver en 2024.

La actual integrante de "El Purgatorio" confirmó que ha sido sondeada para la edición del próximo año, diciendo que "en otras oportunidades me habían preguntado si quería volver y este año parte de la organización fue a ver mi show".

Fue en febrero de 2017 que Aguayo se presentó en el evento y generó diversas críticas negativas a su rutina, entre ellos Alberto Plaza e incluso hubo una alta cifra de denuncias ante el CNTV en esa ocasión.

"Me encantaría que la gente viera la evolución que he tenido y también creo que lo pasaría mejor. La primera vez tenía muy poca experiencia y no lo disfruté tanto. Ahora, tengo más horas de escenario en el cuerpo", dijo la comediante a El Mercurio.

"Nunca he trabajado desde el miedo, sino desde el disfrute", agregó Aguayo, y aseguró que "si vuelvo a Viña, no me voy a censurar".