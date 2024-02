Dayana Amigo habló del fallido paso de Javiera Contador por Viña 2024

La actriz Dayana Amigo reaccionó al fallido paso de Javiera Contador por el escenario de Viña 2024 luego no poder con las pifias del Monstruo.

Amigo acompañó a la comediante en la Quinta Vergara durante el segmento final de su actuación encarnando a "Titi" de la serie "Casado con Hijos". Pese a recibir aplausos, el sketch no logró revertir la situación y Contador se retiró sin premios.

Estuvimos acompañando a la Javi. Uno no entiende mucho lo que pasa arriba de este escenario. Es impactante ver tanta gente y a alguien que uno quiere, que sabe que se ha preparado tanto y que la quieren tanto en tantos lugares... estoy un poco descolocada", confesó Amigo a la transmisión oficial.

"Me costó mucho ver a la Javi ahí. Desde un principio veníamos a acompañarla y no la íbamos a dejar sola. Para nosotros Javiera es una comediante admirable", sostuvo la actriz.

La "tradición" de la pifia

Sobre los abucheos por parte del público, Dayana Amigo señaló que "no entiendo mucho ese tema". "Más allá de Javiera, ningún artista se merece que no escuchen lo que preparaste. Si no te gusta, no cuesta nada escuchar y ser respetuoso. Es súper fácil y simple", complementó.

"Es muy difícil sacar al público del lugar que estaba, fue muy difícil lo que le tocó. Ella tiene un aplomo único y admirable. Nosotros pensamos que íbamos a entrar a un escenario con distintas condiciones. Pero la queremos, la admiramos y lo vamos a seguir haciendo", concluyó Amigo.