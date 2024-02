Eduardo Fuentes reprocha a Caniulef tras fuerte conflicto con esposa de Luis Slimming

El animador de TVN Eduardo Fuentes mandó un recado al periodista Andrés Caniulef, quien vivió un impasse con la esposa de Luis Slimming, Ana Pulgar, previo a la aplaudida presentación del comediante en el Festival de Viña.

Todo ocurrió mientras el humorista daba una entrevista al "Buenos Días a Todos" y el notero de "Mucho Gusto" quería interrumpir el momento. Sin embargo, en el lugar terminaron pidiéndole que se fuera.

El momento en que Andres Cañiulef se puso jugoso con la señora de Luis Slimming. pic.twitter.com/ihIWfdczet — Claudia (@clauditafonfach) February 27, 2024

El reportero de Mega acusó que fue tratado con violencia por parte del equipo del triunfador en Viña, lo que ellos negaron rotundamente. En las redes sociales, varios usuarios criticaron también la actitud de Caniulef.

"No se venga a victimizar caballero (...) Incluso maltrató a la mujer de Slimming", lanzó Fuentes contra el periodista en el matinal de TVN.

Equipo de Slimming señaló que Caniulef estaba acosando al comediante

Los integrantes de "El Sentido del Humor", compañeros del equipo de Luis Slimming, revelaron que Andrés Caniulef venía intentando hablar con el comediante desde antes del conflicto con Ana Pulgar.

Según revelaron en su canal de YouTube, Caniulef lo molestó mientras desayunaba e incluso quiso entrevistarlo en un ascensor: "Lo agarró fuerte del brazo", señalaron.

"Había una persona gritando, porque no habla. Y esa persona empezó a acosar a Lucho: 'Lo estoy esperando para que me dé una cuña después que tome desayuno'", es lo que habría dicho Caniulef, según el relato del equipo de Slimming.

Tras ver esas escenas, decidieron que debían cuidar al comediante. "Protejamos a Lucho de esta persona, porque es una persona súper odiosa", pensaron. No obstante, acusan que todo terminó con empujones del periodista a Ana Pulgar.

"Le dijeron que no y le empezó a pegar a la gente ¿Qué pasó ahí? (...) Y después empezó a decir que el equipo lo estaba violentando, cuando es el equipo que fue violentado", reclamaron.

Los cercanos a Slimming aclararon que a Caniulef "se le dijo que no constantemente, que respete los espacios y su respuesta fue 'no me importa, es mi pega'. Uno entiende que los periodistas van a hacer su trabajo, pero esta persona llegó y agredió a la esposa de Luchito. Estaba pegándole con el brazo".

"Todos nos metimos y le sacamos la mano. No fuimos groseros ni violentos. No como él", sentenciaron.