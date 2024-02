Javiera Contador habló de su fallido paso por Viña 2024

Tras su fallido show en Viña 2024, Javiera Contador repasó su segundo paso por la Quinta Vergara.

En conversación con el programa satélite "Arriba Viña", la comediante se sinceró sobre el difícil momento que vivió sobre el escenario. "Las pifias que recibí en ese festival se transformó en un tema", partió diciendo la también actriz, en referencia al biochornoso evento en Coihueco del que fue parte el pasado enero.

"Tampoco le quiero echar la culpa a ese momento, fue una suma de malas circunstancias, Bocelli hizo un show impactante, suma que los chiquillos (los animadores) tampoco pudieron contener al público", añadió.

Bajo la misma línea, la humorista señaló que "la rutina estuvo mal pero también porque no la pude hacer, quizás no pude porque si yo salgo y las circunstancias no están dadas yo no sabía que hacer (...) y sí, la gente te está apoyando pero es difícil porque nadie lo está pasando bien".

"Me gustaría que no pifiaran más, creo que salir de una situación así es demasiado difícil. El humorista está intentando hacer feliz, pifiarlo porque desde antes porque 'no te quiero' es duro", confesó la intérprete de "Casado con hijos".

Pese a la complicada presentación, Contador declaró que "la vida continúa, igual me sorprende el amor de todos, el cariño. Fue una mala noche, pero Chile necesita figuras para hacerlos bolsa".