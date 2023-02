La canción que une a Christina Aguilera y Nicki Nicole: ¿Compartirán escenario en Viña 2023?

Este jueves, Christina Aguilera pisará por primera vez un escenario en Chile en el Festival de Viña 2023, donde Nicki Nicole, con quien comparte créditos en "Pa Mis Muchachas", forma parte del jurado de la competencia internacional y folclórica del certamen.

Por esto, varios fanáticos esperan que la artista argentina suba al escenario para cantar junto a la intérprete de "Candyman".

Tras ser consultada en el programa Échale la culpa a Viña, la rosarina declaró que "no hay nada preparado".

😮 ¿Nicki Nicole cantará con Christina Aguilera en Viña 2023?



Comenta con #ÉchaleLaCulpaAViña ✨✨✨



📡 Sigue la señal en vivohttps://t.co/6klJxtqFSM pic.twitter.com/VqD5rxlwxB — TVN (@TVN) February 23, 2023

"A mí me encantaría estar esta noche, por el momento no se habló nada porque entiendo que yo como jurado tengo que estar presente abajo, pero la verdad es que si ella me pide, si Christina Aguilera me pide...lo que sea que me pida, yo estoy", afirmó Nicki entre risas.

La canción, que forma parte del álbum "Aguilera", fue lanzada en octubre del 2021 y, además de la joven argentina, cuenta además con la colaboración de Nathy Peluso y Becky G.