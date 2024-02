Luis Slimming apunta a organización del festival tras pifias a Javiera Contador

El humorista Luis Slimming se prepara para su primera vez en el Festival de Viña del Mar 2024 y se refirió a la situación de Javiera Contador.

El también guionista dijo a TVN que vio a la comediante en su hotel "y estábamos nerviosos, entró con un mar de pifias producto de que obviamente de que la gente quería seguir premiando a Andrea Bocelli".

"Siento que el nervio la hizo hablar muy rápido y a raíz de eso no se escuchan los chistes", declaró Slimming, quien dijo que "cuando a mí me ha pasado tampoco tampoco he sabido como resolverlo".

"Creo que acá pasa más por la organización que por la comediante o el artista anterior. No sé qué tan móviles son los módulos de la organización, pero poner una competencia folclórica antes de la humorista hubiese ayudado", dijo.

"Es importante blindar al humorista. Si seguimos tirando a los leones a los humoristas después de un mar de pifias, vamos a tener rutinas de 15 minutos porque nadie puede aguantar eso. Es muy difícil tratar de hacer reír a un público que te está gritando en tu cara y no te quiere escuchar. El humor necesita atmósfera", expresó el comediante.