Luis Slimming se acerca a Viña 2024: "Aún no llegamos a las platas"

El comediante Luis Slimming aseguró que se encuentra en la etapa de negociones para ser parte de la próxima edición del Festival de Viña, pero existe un elemento sino primordial que aún está piendiente.

En conversación Daniel Fuenzalida en SDNL, el humorista confesó que si bien "las conversaciones van avanzando de a poquito, aún no llegamos a acuerdo", a lo que fue consultado por el periodista sobre su verdadera intención de hacer reír al público.

"Me gustaría estar, pero no quiero que me gane la ansiedad. Puede el otro año, puedo esperar", comentó Slimming, quien tuvo un exitoso paso por el Festival de Olmué y que recientemente anunció una gira por Chile.

"He tenido conversaciones con el canal"

En ese sentido, el querido comediante manifestó que a pesar del posible nerviosismo que pueda sentir, expresó que "estoy tranquilo de poder tener todo el tiempo que pueda para meterle cositas a la rutina".

Además comentó que ha "tenido conversaciones con el canal. Hemos estado viendo la forma de llevar el espectáculo que hago ahora para la tele, porque igual es sin censura".

"Las conversaciones van avanzando de a poquito, aún no llegamos a las platas", expresó Slimming