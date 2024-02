Maná se refirió a dichos sobre salida al mar de Bolivia por Chile

La banda mexicana Maná vuelve para ser parte del Festival de Viña 2024 y en la conferencia aprovecharon de hablar sobre antiguos dichos acerca de una salida al mar de Bolivia.

Todo se remonta a 2017 cuando Fher, vocalista de Maná, dijo en Bolivia que "Chile es muy, muy grande, es larguísimo, es un gran país" y que lo ideal sería "un pedacito que le dieran (a Bolivia)".

En la previa a su regreso al festival (la última vez fue en 2013), el propio Fher dijo que "a veces las cosas se sacan de contexto. Yo di una opinión pero muy respetuosa de decir 'oye algún día se pudieran poner de acuerdo los pueblos chilenos y bolivianos en abrir una canchita pequeña, una pequeña franja de que saliera Bolivia hacia el mar y tal vez funcionaría para los dos países ¿no?'".

"Pero claro, no se puede meter con la integridad con un país que tiene el mar, que no lo quiere hacer o no puede hacerlo por alguna razón política o hasta económica", expresó el cantante.

Asimismo, descartó el hecho de no querer venir a Chile hasta que no hubiera salida al mar a Bolivia. "Yo creo que es uno de los países en donde más Maná, per cápita, vendemos discos, históricamente hacemos conciertos. Hemos grabado conciertos aquí".

Y agregó: "Tenemos amigos chilenos y es este pues un país que nos ha dado mucho y simplemente no vamos a decir que no vamos a venir a tocar acá".