Periodista se mostró a favor de pifias en el Festival de Viña y dividió a redes

La fallida presentación de Javiera Contador en el Festival de Viña, desató diversas reacciones de artistas que catalogaron a las pifias del público como una "falta de respeto" que deberían "erradicarse".

Sin embargo, el periodista y exnotero de matinales, Branko Karlezi, causó polémica tras asegurar que los abucheos son una parte importante del "Monstruo" de la Quinta Vergara.

El creador de contenido explicó que "estaba viendo las declaraciones de la Javiera Contador por las pifiaduras en el Festival de Viña y otra gente -que imagino es muy joven- decían que a un artista nunca se le pifea, que a un artista se le respeta".

"Cuando alguien elige ser artista, está dispuesto a las reglas del juego, a jugarlas. Y si al público no le gusta, o aplaude o pifea, especialmente en el Festival de Viña que es el corazón del 'Monstruo'. Y es duro", sentenció.

Fue entonces cuando Karlezi aseguró que "decir que 'esto no se hace', ¿de qué estamos hablando?, las generaciones nuevas que son terriblemente sensibles... es como decir 'yo me quiero enamorar, pero no que me duela el corazón. No quiero sufrir'. Enchúfense un poco. La extrema sensibilidad de estos tiempos".