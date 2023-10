Peso Pluma, Los Bunkers y Men At Work: Los 11 primeros confirmados del Festival de Viña 2024

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, anunció los primeros confirmados para el Festival de Viña 2024.

A través de sus redes sociales y las de la municipalidad, fueron publicadas 11 fotografías de los artistas que formarán parte del certamen viñamarino.

El primer show revelado fue el de Los Bunkers, banda de rock penquista que vuelve a al Festival de Viña luego de 12 años.

Men At Work, grupo ochentero australiano, será el encargado de brindar el show anglo de la edición 63° del certamen con icónicos éxitos como "Down Under" y "Who Can It Be Now?".

La escena urbana latinoamericana también tiene su espacio en la parrilla de artistas con el mexicano Peso Pluma que se hizo viral con el tema "Ella Baila Sola", que cuenta con más de 380 millones de visitas en YouTube.

Asimismo, Anitta, Mora y el chileno Young Cister debutarán en el Festival de Viña para un público amante de reggaetón y el trap.

¿Qué artistas fueron confimados para el Festival de Viña 2023?

Alejandro Sanz

Young Cister

Anitta

Maria Becerra

Maná

Manuel Turizo

Mora

Miranda

Peso Pluma

Los Bunkers

Ment at Work

¿Cuándo se llevará a cabo el Festival de Viña 2024?

La 63° edición del espectáculo se celebrará desde el domingo 25 de febrero al viernes 1 de marzo.

Canal 13 y TVN van a ser los encargados de transmitir el show, que aún no confirma quiénes serán sus humoristas.