Roberto Cox defendió a Javiera Contador de las pifias del Monstruo en Viña 2024

El periodista Roberto Cox empatizó con la comediante Javiera Contador después de ser echada por el Monstruo en medio de su rutina de anoche en la Quinta Vergara.

En conversación con Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez en "Contigo en la mañana", el panelista del matinal de CHV, dejó en claro su molestia con el público, a pesar de ser una práctica ya instaurada como una parte de la tradición.

"Es una falta de respeto y educación ir al Festival de Viña y terminar pifiando a un artista", lanzó Cox de partida.

"Habla muy mal de ti como persona"

"Desde el momento en que tú compras una entrada para ir a un festival, es un festival, no es un recital de Andrea Bocelli, es un Festival donde uno tiene que estar abierto a la posibilidad de escuchar a otros artistas", reflexionó el periodista.

El comunicador también abogó por la dignidad del comediante que va a hacer su trabajo. "El artista obviamente es de carne y hueso y se pone nervioso. Pararse frente a la Quinta Vergara, con una rutina de humor, ya es difícil", manifestó.

"Por último, si no te gusta, espera que termine su rutina. Las personas que hacen eso, no me gustan", dijo Cox y enfatizó que "es muy desagradable. Habla muy mal de ti como persona si vas predispuesto a eso. Es innecesario", cerró.