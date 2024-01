Monserrat Álvarez criticó a alcaldesa Ripamonti por polémica de Peso Pluma

Tras la petición del concejal de Viña del Mar, René Lues (DC), para cancelar el show de Peso Pluma en el Festival de Viña, la alcaldesa Macarena Ripamonti ha recibido diversas críticas sobre su facultad de decisión en la parrilla festivalera.

La polémica comenzó luego que Lues enviara una misiva a la jefa comunal, citando una columna de Alberto Mayol en la que se refiere al artista mexicano como una figura que hace apología de la violencia y los enfrentamientos armados, del crimen organizado y la corrupción, del narcotráfico y de los cárteles de la droga, todo en encausado en la denominada "narcocultura".

Ante la situación, la animadora de "Contigo en la Mañana" de CHV, Monserrat Álvarez, ocupó su espacio en televisión para criticar a la Municipalidad de Viña del Mar porque "los contenidos del Festival son públicos. No sólo por los canales, sino también por el municipio. Finalmente, el municipio corta editorialmente qué hay y qué no hay".

"El año pasado ni siquiera hubo cuidado por parte de la municipalidad de aprovechar este escenario para darle un poco de pega a cosas más culturales. Antes, al menos, había la deferencia", afirmó.

"El año pasado no hizo nada la alcaldía de Viña del Mar por darle espacio, como era tradicional, al Ballet Folclórico Nacional. El año pasado, la alcaldesa de Viña del Mar se perdió la oportunidad de que, al menos 10 minutos de su Festival, que dura ocho noches, fuera dedicado al Ballet Nacional, siendo una alcaldesa que uno podría esperar que se hubiera dado el espacio para promover el arte y la cultura en Chile, pero no lo hizo", sostuvo.

En cuanto a Peso Pluma, la animadora aseguró que "le va a ir bien, pero para dónde vamos. Finalmente estos mensajes (pro-narcocultura) se van filtrando, se va filtrando el modelo de que el que anda con armas es el choro de la sociedad".

Y arremetió nuevamente contra la jefa comunal, señalando que "tiene la facultad de decir 'este artista no', y no lo hizo. Ella tiene la facultad de exigir. No lo hizo la vez pasada y esta vez se le pasó".

En tanto, la petición ha generado bastante ruido y el recién asumido director ejecutivo de TVN, Francisco Vidal, confirmó este miércoles que se pidió corroborar los antecedentes expuestos y no descartó reevaluar la presencia de Peso Pluma en Viña 2024.

Lues y la respuesta de la alcaldesa Ripamonti

Por otro lado, y pueso que el festival es organizado por TVN y Canal 13, en conversación con Cooperativa, René Lues indicó que la alcaldesa Ripamonti "ha sido muy condescendiente con los canales. Entonces, yo creo que ha tenido dificultades de asumir un rol de control".

El concejal democratacristiano señaló que en las bases del festival se establecen dos instancias de presentación de la parrilla programática al municipio, en ellos "la alcaldesa tiene la facultad de rechazar un cantante y pedir su remplazo".

Igualmente, reparó que "cuando hice presente esta situación en el concejo, al final (de la reunión) se acercó ella diciéndome que le parecía un buen punto, que era un tema importante de debatir y que era interesante lo que estaba poniendo en la discusión nacional, pero no me dijo nada más".