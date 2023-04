"Yo no soy hueón": Copano recordó la tensa reacción de Gonzalo Valenzuela tras rutina en Viña

Luego de dos meses desde su rutina en el Festival de Viña del Mar, Fabrizio Copano subió un video donde vio nuevamente su presentación.

El humorista analizó los chistes que contó el pasado 23 de febrero, show de comedia más visto durante el certamen viñamarino.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Copano dijo que Gonzalo Valenzuela era "tremendo actor" por reirse del chiste de la ensalada de Belén Mora.

"De repente llega Gonzalo Valenzuela... Me felicitó de una manera extraña, puede ser que las copas a esa hora porque debieron ser las cuatro de la mañana. Me dijo: 'wena' y me pegó acá, fuerte (en su pecho)", recordó Copano.

"Hueón te fue la raja, te felicito, pero igual me hueaste y todo", le dijo Valenzuela. "Dije que eras buen actor", respondió Copano. "No soy hueón, yo no soy hueón", remató el actor.

El humorista contó que también lo habría criticado por los chistes sobre Pailita y su mamá. "Igual ojo con las cosas que decí' porque el chiste de Pailita no me gustó, porque hay una 'personita' que se puede sentir dañada...", dijo.

"Esa fue la conversación 'manguerus', así que le mandamos un caluroso saludo desde acá, da lo mismo", finalizó.