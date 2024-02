Viñuela habló sobre triunfo de Luis Slimming tras encontrón en "El Purgatorio"

En 2023, José Miguel Viñuela se quejó de los chistes que le dio Luis Slimming en El Purgatorio, y ahora reaccionó a la rutina del Festival de Viña 2024.

Slimming tuvo un exitoso paso por el Festival de Viña 2024 y Viñuela, en su programa de TV+, se refirió a lo ocurrido en la Quinta Vergara meses después de que alegara por lo que pasó en el programa de Canal 13.

El propio conductor recordó que estuvo con el humorista en el programa Coliseo Romano en 2011. "Luis era muy chico. No me acordaba de esta foto, me la mandaron hoy día", dijo.

"Independiente de lo que hayamos dicho en algún minuto de El Purgatorio, yo creo que el tipo se consolidó y entra dentro de la categoría de los grandes", dijo Viñuela.

"De verdad no había escuchado a la Quinta Vergara reírse así desde la época de Stefan Kramer o Bombo Fica. Eso sentí", expresó el animador.