Rapero Kid Cudi se rompió el pie tras saltar del escenario en Festival Coachella

El rapero estadounidense Kid Cudi no sólo sorprendió a sus fanáticos al incorporarse a última hora al cartel del festival Coachella este segundo fin de semana, sino por un accidente que sufrió durante su show.

En medio de un eufórico momento en medio durante la canció "Memories" que intepreta con David Guetta, el artista decidió simplemente saltar del escenario hacia el piso, situación que quedó registrada, mientras se notaba que algo había salido mal tras la hazaña.

Justo después del accidente, el show de actuación del rapero efectuado este domingo debió cancerlarse, mientras él fue posteriormente enviado al hospital.

"Nunca me había roto un hueso"

"Hola chicos, hoy me he roto el pie en el concierto", publicó Cudi en X. "Acabo de salir del hospital. Nunca me había roto un hueso, así que esto es una locura. Quiero darles las gracias a todos por sus preocupaciones y buenos deseos. los quiero. Los oí todavía rabiando (por el show cancelado) cuando estaba fuera del escenario. Me hizo sonreír mucho", escribió Cudi en su cuenta de X (exTwitter).