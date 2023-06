The Cure, Pet Shop Boys, Blur y Beck lideran el lineup de Primavera Sound Buenos Aires 2023

El Festival Primavera Sound de Buenos Aires 2023 anunció su lineup este miércoles, que incluye a The Cure, Blur, Pet Shop Boys y Beck.

El encuentro musical, que no se llevará a cabo en Chile luego de que la productora pusiera fin a la franquicia en Chile, se realizará el 25 y 26 de noviembre en el Parque Sarmiento.

Además de los cabezas de cartel, el festival contará con la participación de la DJ The Blessed Madonna, Carly Rae Jepsen, Conociendo Rusia, Dillom y la irlandesa Róisín Murphy.

El resto del lineup está conformado por Black Midi, Domi & JD Beck, Dorian Electra, El Mató a un Policía Motorizado, Muna, Milo J, Off!, Richard Coleman, Slowdive, Turf, The Twilight Sad, Virus y Weyes Blood. La grilla la completan Akim88, DJ Playero, Ibiza Pareo, Evlay, Fermín, Juana Rozas, Just Mustard, K4, Las Tussi, Lara 91K, Limón, Marina Herlop, Marina Sena, Mi Amigo Invencible, Nashy Nashai, Pacífica, Puerto Candelaria, Rayos Láser, Ronpe 99, Catnapp, Ryan, Uma, Vinocio, Viva Elástico, Winona Riders y Yami Safdie.

El las entradas para el festival creado en Barcelona se pueden comprar en Enigma Tickets, donde quedan los últimos tickets a precio Early Bird 2 a 60.000 pesos argentinos más tasas (casi 100.000 pesos chilenos con transformación en "dólar blue").