Belén Mora recuerda su paso por Viña y cómo afectó sus funciones posteriores

La comediante Belén Mora habló de su paso por el Festival de Viña 2023 y cómo fueron las repercusiones para su trabajo en el stand up.

La ex "Morandé con Compañía" estuvo en Not News, donde aseguró que decidió estar alejada de los medios desde su paso por la Quinta Vergara. "Me tomé el tiempo que necesitaba tomarme, lo que pasó en Viña fue el epítome de un año muy intenso", dijo.

"Lo de Viña para muchos es un fracaso, para mí lo pasé la raja. Cada vez que uno se sube a un escenario puede pasar eso", expresó Mora.

Asimismo, la comediante fue consultada si hubo una disminución de trabajo post-Viña: "A mí me disminuyó abruptamente. Suspendí eventos de marzo y abril, y cuesta mucho llenar porque no te fue la raja para el ojo público".

"Sé que esto es cíclico", sentenció Mora.