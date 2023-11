Felipe Avello y su pasado en televisión: "Quedaba como un loco"

Felipe Avello, uno de los humoristas más influyentes de los últimos años, habló sobre su pasado televisivo y de las dificultades que vivió para construir su carrera como comediante.

En conversación con el programa argentino "Vuelta y Media" Avello -que recientemente hizo un show en Buenos Aires- aseguró que "me costó mucho que me consideraran como comediante".

Felipe Avello debutó en televisión en 1998 y participó en programas como "Mekano", "Ciudad Gótica", AND: Artistas de Nacimiento" y "El rey del show" en diversos roles.

Pero fue el programa de farándula "SQP" por el que se hizo mayormente conocido gracias a sus intervenciones humorísticas que hoy acumulan cientos de miles de reproducciones en Youtube y redes sociales.

Pese a la popularidad de este contenido, durante su etapa como comediante Felipe Avello no ha hecho referencia al tipo de humor que practicaba en la época.

¿Qué dijo Felipe Avello?

En esta entrevista en Argentina, Avello indicó que "trabajaba en programas con paneles y me decían que tenía que hablar para distender y yo quedaba como un loco".

"Me costó que me consideraran comediante porque yo trabajaba como periodista y yo quería ser cómico, pero el periodismo era la manera que tenía para hacerlo", agregó.

El ex "Pececillo" recordó que fue en 2012 cuando realizó su primer show de humor. "Tenía cierta reputación, me conocían por alocado, pero no sabían que era comediante, pensaban que era loco y lo que yo decía era para que se rieran, no se sabía que esa era mi intención".

"Me sentí comediante cuando hice temporadas en centros comerciales y empezó a llegar público de todo tipo y dije "esto es lo que me gusta". Y empecé a trabajar con un humor popular y masivo", concluyó el comediante nacional.