Mauricio "El Indio" Medina y la amputación de su pierna: "Ha sido un trauma"

El comediante Mauricio "El Indio" Medina reapareció en televisión tras los graves problemas de salud que sufrió en el último mes y que lo tuvo en coma inducido durante varios días.

En dicho proceso el ex Dinamita Show sufrió la amputación de una de sus piernas por efecto de la diabetes que padece. "Aceptar lo que me pasó. Aceptar que hay una parte de ti que no va a estar nunca más, creo que es lo más difícil", lamentó el humorista en diálogo con Chilevisión.

"Lo difícil también es que hay que acomodar todo en la casa, hay que hacer transformaciones para que la casa sea más amigable, para poder ir rehabilitándome", agregó.

Medina indicó que el saber de la amputación "fue todo un espanto", pero que ha podido salir adelante con el apoyo de su familia y sus cercanos. "La mejor terapia ha sido la relación con mis amigos, echamos tallas sobre el tema y eso ayuda, porque ha sido un trauma horroroso", sostuvo.

El futuro de Medina

Sobre su futuro el comediante aseguró que "quiero ver la posibilidad de ponerme una prótesis, pero eso se demora. Voy a seguir trabajando igual, haciendo lo que he hecho siempre pero en una nueva modalidad".

"Mi idea no es ser una carga para mi familia, quiero independizarme luego para poder seguir funcionando y no estar siempre dependiendo de alguien", puntualizó.