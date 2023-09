Mauricio Flores dejó de hacer a Tony Esbelt "para no herir susceptibilidades"

El humorista Mauricio Flores dejó en claro por qué dejó de interpretar al personaje de "Tony Esbelt" hace ya varios años.

"Esbelt", que se popularizó en el extinto programa "Morandé con Compañía", incluso llegó a ser personaje principal en la rutina del comediante en el Festival de Viña 2011, donde la organización recibió multas millonarias del CNTV debido a su "ridiculización" a la homosexualidad.

"Para no herir susceptibilidades es mejor no hacerlo, es simple y no tiene mayor ciencia", confesó Flores a su colega Luis Slimming, en el podcast "Entre Broma y Broma".

El también intérprete de "Melame" remarcó que "me pude dar el gusto de parar ese personaje (Esbelt) en Viña (...) con 57 puntos de rating". Asimismo, reflexionó que "hay cosas que rayan en lo desagradable y en la burla. Entonces, cuando tú lo entiendes y haces empatía con eso, no tiene por qué ser difícil adaptarse a eso".

Pese a ello, acusó que a veces se encontraba con críticas contradictorias: "Me llamaban mucho la atención algunas críticas: Una vez una señora me dijo 'usted que se ríe de los homosexuales, ojalá le saliera un hijo así'. Puta, me lo está criticando y ahora me lo manda como castigo".

El encontrón de Mauricio Flores con César Campos

Flores contó que una vez se encontró con César Campos, en ese entonces animador de "Manos al Fuego", quien lo encaró: "Por culpa tuya, a mí me hicieron bullying en el colegio", le dijo.

"¿Por qué por culpa mía?", respondió el comediante. "En ese entonces mi personaje estaba en la palestra, pero su condición de gay no tiene que ver conmigo. Por consiguiente, si hubiese sido unos años antes podría haber sido El Cochiguaz, Yerko Punchento o cualquiera", sostuvo.