Paul Vásquez repasó a Luis Slimming tras chiste en Viña: "Me molestó"

El comediante Paul Vásquez volvió a referirse al chiste que Luis Slimming hizo sobre él en su pasada presentación en Viña 2024.

Slimming triunfó en el escenario de la Quinta Vergara y se consolidó como uno de los números de humor más llamativos del momento. En esa rutina hizo referencia a la adicción que Vásquez tuvo en el pasado y a sus actuaciones con Dinamita Show.

"Yo soy el único autorizado de contarle la historia a mis nietos y a mis hijas menores", señaló en aquella oportunidad. "A mí lo que más me alivianaba la conciencia fue que cuando el Flaco fue a El Purgatorio hubo muchos chistes de droga y se los tomó todo para la risa", se defendió Slimming en la oportunidad.

El Flaco sobre Slimming

Sin embargo el tema no quedó ahí y Paul Vásquez volvió a referirse a la polémica. En conversación con el programa "Todo va a estar bien" de ViaX, el humorista confirmó que el chiste de Slimming "me molestó".

"Luis es un buen comediante. Sí, me molestó. Me molestó por la sencilla razón de que los tres menores no vivieron esa etapa oscura. Han pasado 21 años, entonces me molestó. Si él dice que no fue una apología a la droga, yo creo que sí hizo una apología de mi condición de drogadicto", dijo "El Flaco".

"El nunca me habló de este chiste y que lo iba a hacer en Viña. Si ya había sido censurado en Olmué, que me pareció muy bien la producción de Olmué. Porque no es necesario", argumentó Vásquez, y luego agregó que "él es bueno, tiene otros recursos".

"¿Te imaginas hacer humor con tragedias que han vivido otros comediantes? Yo soy el único autorizado de hablar y de hacer humor de eso", recalcó y remató diciendo que "hizo la rutina con datos falsos. Nunca fueron 800 lucas. La información estuvo pésima. Era menos