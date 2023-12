A los 77 fallece Colin Burgess, baterista original de AC/DC

Fue comunicado el deceso del primer percusionista que integró la banda de hard rock AC/DC, Colin Burgess.

Mediante un comunicado oficial de la banda publicado en redes sociales, sus excompañeros pronunciaron un último adiós al baterista que formó parte del grupo los años 1973 y 1974.

"Estamos muy tristes tras conocer el fallecimiento de Colin Burgess. Fue nuestro primer batería y un músico muy respetado. Felices recuerdos, Rockea en paz, Colin", publicó AC/DC.

¿Por qué fue despedido Colin Burgess de AC/DC?

El músico, quien grabó la primera versión del sencillo "Can I Sit Next To You Girl" del grupo, fue expulsado en 1974 por presentarse borracho en el escenario y excusó su estado al asegurar que alguien puso algo en su vaso.

Un año después, Colin Burguess fue reemplazado definitivamente por Phil Rudd, siendo el tema nuevamente regrabado con la batería del nuevo integrante.