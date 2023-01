Julieta Venegas recordó matrimonio con Álvaro Henríquez y su irónica separación

La artista mexicana Julieta Venegas recordó su matrimonio con Álvaro Henríquez en los '90 y cómo fue el fin de la relación.

La oriunda de Tijuana contó que conoció al líder de Los Tres en el ambiente musical. "Nos casamos pero cada quien viviendo en su país. Fue como muy chistoso porque fue como 'Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir'. Nunca se resolvió y nos separamos", contó en entrevista con Yordi Rosado.

Venegas contó sobre su separación pero afirmó que "ahora se me hace muy gracioso". La artista dijo que Henríquez "me escribió una canción super bonita que se llamaba 'No me falles', que es hermosa", que fue lanzada en 1999 por Los Tres.

"El videoclip que hizo de esa canción, salió una actriz de quién él se enamoró y me dejó por esa actriz", contó Venegas sobre la relación que Henríquez tuvo con Patricia López, con quien estuvo en el año 2000.

"En ese momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a terminar separando si ninguno de los dos se decidía a irse al país del otro", dijo la mexicana.