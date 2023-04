Ariana Grande responde con potente mensaje a críticas sobre su físico: "Hay muchos tipos de belleza"

Tras aparecer en público luciendo una aparente pérdida de peso, Ariana Grande recibió varias críticas respecto a su físico en redes sociales. Por esto, la cantante decidió responder a los comentarios a través de su cuenta de TikTok.

"No hago esto a menudo, no me gusta. Pero solo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser alguien a quien se le preste tanta atención por cómo luce", comenzó diciendo la intérprete de "God is a Woman" en el vídeo, llamando a sus seguidores a "ser más amables y menos cómodos" al momento de hablar de la apariencia propia y de otras personas.

"Pero también quiero decir: uno, hay muchos tipos diferentes de belleza. Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa. Y personalmente para mí, el cuerpo con el que han estado comparando mi cuerpo actual era su versión menos saludable. Tomaba muchos antidepresivos, bebía con ellos, comía mal y estaba en el punto más bajo de mi vida", confesó la artista de 29 años.

"La segunda cosa es que nunca sabes por lo que está pasando alguien (...) sean amables con los demás y con ustedes mismos", enfatizó.

"Y en tercer lugar, solo quería extender un poco de amor y decirte que eres hermoso sin importar en qué fase te encuentres", dijo la protagonista de "Sam y Cat".

La exestrella de Nickelodeon, que se encuentra filmando "Wicked", cerró enviando "mucho amor" a sus fanáticos, asegurando que "son hermosos sin importar por lo que estén pasando".