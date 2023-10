Así fue la presentación de Bad Bunny en los Billboard de la Música Latina 2023

Después de casi seis meses, Bad Bunny volvió a presentarse en vivo, en esta ocasión en los Premios Billboard de la Música Latina 2023.

El puertorriqueño no se presentaba desde abril pasado cuando actuó en el festival Coachella 2023 y tras una pausa de los escenarios, volviendo en la entrega de premios que tuvo a Peso Pluma como gran ganador.

En esta ocasión, el cantante se presentó en la ceremonia realizada en el Watsco Center de la ciudad de Miami. En la ocasión, Bad Bunny hizo un medley con "Moscow Mule", "Tití Me Preguntó", "La Neverita", "Me Porto Bonito", "WHERE SHE GOES" y "Un preview".